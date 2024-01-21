Минобороны: над Тульской областью сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат Украины самолетного типа уничтожен над Тульской областью, сообщает Минобороны РФ.

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Он сбит дежурными средствами противоракетной обороны.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее беспилтник был уничтожен над Орловской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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