Над Орловской областью уничтожен беспилотник
21 января 202401:22
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью, сообщает Министерство обороны России.
Он был самолетного типа. Беспилотник сбили 20 января около 22:30 мск.
Ранее над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru