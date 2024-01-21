Над Орловской областью уничтожен беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью, сообщает Министерство обороны России.

Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника

Он был самолетного типа. Беспилотник сбили 20 января около 22:30 мск.

Ранее над Брянской областью был уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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