Минобороны: над Смоленской областью сбиты еще три беспилотника Украины
21 января 202403:03
Три беспилотных летательных аппарата Украины самолетного типа сбиты над территорией Смоленской области, сообщает Минобороны РФ.
Это произошло около 1:30 мск. Дежурными средствами противовоздушной обороны летательные аппараты уничтожены.
Ранее над Орловской областью уничтожен беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru