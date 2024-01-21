Минобороны: над Смоленской областью сбиты еще три беспилотника Украины

Три беспилотных летательных аппарата Украины самолетного типа сбиты над территорией Смоленской области, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны: над Тульской областью сбит украинский беспилотник

Это произошло около 1:30 мск. Дежурными средствами противовоздушной обороны летательные аппараты уничтожены.

Ранее над Орловской областью уничтожен беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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