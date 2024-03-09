Обломки сбитого в Курске дрона рухнули на крышу поликлиники

Обломки беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Старовойт: Над Курском сбили дрон ВСУ

Ранее губернатор заявил, что над городом был сбит украинский дрон.

«В Курске обломки... БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. метра кровли», — написал Старовойт в Telegram.

Как отметил глава области, никто не пострадал. При этом из-за угрозы взрыва пациентов, находившихся в реанимации в соседнем здании стационара, эвакуировали машинами скорой помощи и санавиацией в медучреждения Курска. Персонал и других пациентов больницы перевезли в безопасное место.

Старовойт добавил, что по его поручению на месте ЧП работает министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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