Обломки сбитого в Курске дрона рухнули на крышу поликлиники
Обломки беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Ранее губернатор заявил, что над городом был сбит украинский дрон.
«В Курске обломки... БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. метра кровли», — написал Старовойт в Telegram.
Как отметил глава области, никто не пострадал. При этом из-за угрозы взрыва пациентов, находившихся в реанимации в соседнем здании стационара, эвакуировали машинами скорой помощи и санавиацией в медучреждения Курска. Персонал и других пациентов больницы перевезли в безопасное место.
Старовойт добавил, что по его поручению на месте ЧП работает министр здравоохранения региона Екатерина Письменная.
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