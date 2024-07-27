В Курской области сбили шесть украинских беспилотников

Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Ранее в области была объявлена угроза атаки БПЛА, а также ракетная тревога.

«Наши парни из ПВО продолжают защищать нас. В небе над Курской областью сбито 6 украинских БПЛА», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора напомнил, что к обломкам дронов или ракет нельзя приближаться, об опасных объектах следует сообщить экстренным службам.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 21 украинского беспилотника над Брянской областью.

