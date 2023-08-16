Минобороны: над Калужской областью уничтожены три украинских БПЛА

Самолет МЧС доставил в Москву 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале Российские системы ПРО уничтожили над Калужской областью три украинских БПЛА В Приморском крае подтопленными остаются более 700 многоквартирных и частных зданий Для Дональда Трампа определен тюрьма в штате Джорджия США идут на антирекорд по количеству случаев массовой стрельбы