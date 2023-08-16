Минобороны: над Калужской областью уничтожены три украинских БПЛА

Российские системы противоракетной обороны уничтожили над Калужской областью три беспилотника Украины, сообщает в Министерство обороны России.

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Это произошло в 5 часов ночи. По данным военного ведомства, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку по объектам на территории Калужской области. Все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее украинский беспилотник был уничтожен в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаБеспилотники

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