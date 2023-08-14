Ребенок пострадал при попадании беспилотника ВСУ в жилой дом в Белгороде
В Белгороде при взрыве в жилом доме из-за попадания украинского дрона пострадала 10-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
По его словам, во время происшествия девочка гуляла возле дома. Ребенок получил множество ран голени, предплечья и стопы, а также инородное тело в проекции правого локтевого сустава.
Губернатор отметил, что пострадавшую доставили в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
Ранее мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом, сообщают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев высмеял вступление Финляндии в НАТО
- В столице Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму
- СМИ: В Армении утонул украинский дипломат
- Украинский генерал Наев: ВСУ опасаются нового наступления России на Киев
- Ребенок пострадал при попадании беспилотника ВСУ в жилой дом в Белгороде
- Курс доллара поднялся выше 101 рубля
- Банк России не видит угроз для финстабильности в ситуации с рублем
- Орешкин заявил об ускоренной трансформации экономики России
- Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию
- В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru