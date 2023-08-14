Ребенок пострадал при попадании беспилотника ВСУ в жилой дом в Белгороде

По его словам, во время происшествия девочка гуляла возле дома. Ребенок получил множество ран голени, предплечья и стопы, а также инородное тело в проекции правого локтевого сустава.

Губернатор отметил, что пострадавшую доставили в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом, сообщают «Известия».

