Ребенок пострадал при попадании беспилотника ВСУ в жилой дом в Белгороде

В Белгороде при взрыве в жилом доме из-за попадания украинского дрона пострадала 10-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

При обстреле села Волфино в Курской области пострадали три человека

По его словам, во время происшествия девочка гуляла возле дома. Ребенок получил множество ран голени, предплечья и стопы, а также инородное тело в проекции правого локтевого сустава.

Губернатор отметил, что пострадавшую доставили в приемное отделение детской областной больницы. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее мужчина пострадал при обстреле села Терезовка под Белгородом, сообщают «Известия».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПострадавшиеОбстрелБелгородская область

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