Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Уточняется, что инцидент произошел около 17 часов.

В результате происшествия никто не пострадал, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что российские средства ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».

