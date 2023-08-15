Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
15 августа 202317:47
Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что инцидент произошел около 17 часов.
В результате происшествия никто не пострадал, отметили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что российские средства ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru