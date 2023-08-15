Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

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Уточняется, что инцидент произошел около 17 часов.

В результате происшествия никто не пострадал, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что российские средства ПВО сбили две воздушные цели в районе села Пушкарное в Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьВСУПВО

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