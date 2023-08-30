В ряде регионов РФ закрыли воздушное пространство

Над московскими аэропортами «Внуково» и «Домодедово» закрыли воздушное пространство, сообщает ТАСС.

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В аэропортах объявлен режим «Ковёр». Аналогичная ситуация введена в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях. Кроме того, небо закрыто над частью Московской области — над Серпуховым и Коломной.

Ранее в Пскове произошла атака беспилотников на аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:АэропортыВнуково АэропортАэропорт Домодедово

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