Минобороны: Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

Команда избранного президента США Трампа пока не предлагает ничего интересного для РФ по Украине Решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено Судебные приставы с 1 января 2025 года могут взыскивать долги в цифровых рублях В США два человека погибли 18 пострадали из-за падения самолета на склад медикаментов Свыше 2,5 тысяч птиц, пострадавших из-за попадания в море мазута, спасли в Краснодарском крае