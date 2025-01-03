Минобороны: Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника
3 января 202512:38
Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили БПЛА над регионом в период с 09:50 до 10:40 мск.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 января военные сбили над российской территорией 22 дрона ВСУ, в том числе два – над Белгородской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника
- На госуслугах во всех регионах РФ появится бесплатная юрпомощь
- Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»
- ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины
- ФССП: С 1 января приставы могут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях
- Песня Билли Айлиш стала самым прослушиваемым треком на Spotify в 2024 году
- В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
- ВСУ атаковали Белгородскую область с применением около 60 боеприпасов и 40 БПЛА
- Умер тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
- Фильм «Волшебник изумрудного города» заработал в прокате более 1 млрд рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru