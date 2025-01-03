Минобороны: Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

Четыре украинских беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны.

Брянск, Белгород, Ростов: ПВО сбили 22 украинских дрона над территорией России

По данным ведомства, дежурные средства ПВО сбили БПЛА над регионом в период с 09:50 до 10:40 мск.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 января военные сбили над российской территорией 22 дрона ВСУ, в том числе два – над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотникиМинобороны

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