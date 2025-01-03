Над территорией России сбили 22 украинских БПЛА

Двадцать два украинских беспилотника уничтожили над территорией России за минувшую ночь, передает Минобороны.

В Ростовской области уничтожили четыре БПЛА

По данным ведомства, летательные аппараты были сбиты дежурными средствами ПВО.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

Кроме того, по одному дрону сбили в Волгоградской и Липецкой областях.

В ночь на 2 января средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов над пятью российскими регионами, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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