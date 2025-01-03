Над территорией России сбили 22 украинских БПЛА

По данным ведомства, летательные аппараты были сбиты дежурными средствами ПВО.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два – над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

Кроме того, по одному дрону сбили в Волгоградской и Липецкой областях.

В ночь на 2 января средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов над пятью российскими регионами, напоминает Ura.ru.

