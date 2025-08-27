Минимум семь жилых домов повреждены в Ростове-на-Дону обломками БПЛА
В Ростова-на-Дону как минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на центр города, сообщает ТАСС.
В зданиях на Халтуринском переулке выбиты стекла. На проезжей части и тротуарах возле валяются выбитые стекла и обломки.
Как заявил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь, утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Людям будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что беспилотник протаранил жилой дом в Ростове-на-Дону. В результате загорелась крыша четырёхэтажного здания на улице Московской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
