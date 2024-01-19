Миллиарды ущерба: Wildberries не успел застраховать склад в Шушарах перед пожаром
На рынке страхования заявили, что складское здание маркетплейса не было застраховано. Между тем эксперты оценивают ущерб в 10-17 млрд рублей, а следователи ищут виновных.
Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.
Отмечается, что компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний до пожара, однако до подписания дело так и не дошло. Согласно данным, был застрахован только товар.
Представитель Wildberries сообщил, что они не могут разглашать информацию о страховании имущества «в рамках действующих договорных отношений». В компании не уточнили агентству, о каких именно договоренностях идет речь. Однако там отметили, что сгоревший товар был застрахован.
«Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами», - сказал представитель маркетплейса.
ПРИЧИНЫ ПОЖАРА
Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в субботу, 13 января, его площадь достигла 70 тысяч «квадратов». Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. МЧС сообщило о полной ликвидации открытого горения 14 января. На момент возгорания на объекте находилось 1200 человек, никто не погиб. Поставки, которые должны были прийти на склад в Шушары, перенаправили на другие склады маркетплейса.
Позднее компания сообщила, что планирует в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. А 15 января Wildberries сообщил, что выплатил первые компенсации продавцам, которые потеряли свой товар на складе.
Следственный комитет РФ 14 января завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара. Согласно версии следствия, неустановленные лица, занимавшие руководящие должности в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности, злоупотребили полномочиями, из-за чего и произошел пожар. Наказание по этой статье (ч. 1 ст. 201 УК) предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Уже 18 января правоохранительные органы провели проверку в московском офисе компании.
«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее», - сказали в Wildberries.
При этом источник РБК, близкий к МЧС, сообщал, что возгорание могло произойти из-за занесения источника огня извне неустановленными лицами, а также аварийной работы электросети и неосторожного обращения с огнем. В свою очередь ТАСС со ссылкой на оперативные службы отмечал, что причиной могла стать неисправность проводки. СМИ также писали, что некий сотрудник склада угрожал поджогом в соцсетях.
ПОСЛЕДСТВИЯ И УЩЕРБ
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) сообщали, что ущерб от пожара на складе Wildberries может превысить 10 млрд рублей. Отмечалось, что по мере появления дополнительной информации от страховщиков данные могут уточняться.
В свою очередь гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщил «Коммерсанту», что только товаров в сгоревшем складе хранилось, по минимальным оценкам, на 12 млрд рублей. Кроме того, он напомнил о трех-пяти млрд рублей затрат на строительство объекта. Таким образом, сумма ущерба, по его словам, может достичь 17 млрд рублей.
На этом фоне заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью НСН отметил, что, если здание было застраховано, то страховые механизмы сработают в полном объеме. Кроме того, по его словам, предполагаемому поджигателю склада может грозить до пяти лет колонии.
«Однозначно иск удовлетворят, вопрос в объеме и механизмах последующего возмещения. Однако обстоятельства могут измениться. Например, если вред будет целиком возмещен страховой компании, то с сотрудника никто вред возмещать не будет, поскольку невозможно два раза истребовать один и тот же ущерб. В этом случае к нему могут быть предъявлены претензии морального характера. Так что все будет зависеть от того, что покажет следствие. Если оно докажет, что это не поджог, сработают страховые механизмы. Если признают факт поджога — уголовно-правовые», - говорил собеседник НСН.
Ранее в пресс-службе городского Госстройнадзора сообщили «Интерфаксу», что Wildberries не обращался в ведомство за получением разрешения на ввод в эксплуатацию сгоревшего склада, передает «Радиоточка НСН».
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