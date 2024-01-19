Миллиарды ущерба: Wildberries не успел застраховать склад в Шушарах перед пожаром

Представитель Wildberries сообщил, что они не могут разглашать информацию о страховании имущества «в рамках действующих договорных отношений». В компании не уточнили агентству, о каких именно договоренностях идет речь. Однако там отметили, что сгоревший товар был застрахован.

«Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами», - сказал представитель маркетплейса.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в субботу, 13 января, его площадь достигла 70 тысяч «квадратов». Пожару был присвоен максимальный уровень сложности. МЧС сообщило о полной ликвидации открытого горения 14 января. На момент возгорания на объекте находилось 1200 человек, никто не погиб. Поставки, которые должны были прийти на склад в Шушары, перенаправили на другие склады маркетплейса.

Позднее компания сообщила, что планирует в течение двух недель открыть новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге. А 15 января Wildberries сообщил, что выплатил первые компенсации продавцам, которые потеряли свой товар на складе.

Следственный комитет РФ 14 января завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара. Согласно версии следствия, неустановленные лица, занимавшие руководящие должности в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности, злоупотребили полномочиями, из-за чего и произошел пожар. Наказание по этой статье (ч. 1 ст. 201 УК) предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Уже 18 января правоохранительные органы провели проверку в московском офисе компании.