Найдены все сотрудники склада Wildberries в Шушарах

Wildberries установила местонахождение всех своих сотрудников сгоревшего склада в Шушарах, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Wildberries разыскивает 16 сотрудников сгоревшего склада

В компании заявили, что никто из занятых на складе пропавшим не числится.

Ранее стал известно, что компания не смогла связаться с 54 сотрудниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПроисшествияПожары

Горячие новости

Все новости

партнеры