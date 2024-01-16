Найдены все сотрудники склада Wildberries в Шушарах
16 января 202400:01
Wildberries установила местонахождение всех своих сотрудников сгоревшего склада в Шушарах, сообщает «РЕН ТВ».
В компании заявили, что никто из занятых на складе пропавшим не числится.
Ранее стал известно, что компания не смогла связаться с 54 сотрудниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru