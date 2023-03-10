Мигрант, убивший девушку в Москве из-за безответной любви, получил 13 лет колонии
Зюзинский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии мигранта, убившего девушку, отвергшую его ухаживания. Шохрубек Каримов будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Тело 29-летней женщины нашли утром 18 ноября на Севастопольском проспекте в Москве. На груди у нее были колото-резаные раны. Каримова задержали в Тамбовской области. По данным следователей, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью. Ночью мужчина подкараулил девушку у дома и нанес пять ударов складным ножом.
Сообщалось, что убитая работала в продуктовом магазине. Незадолго до убийства она сообщила полиции, что ее преследует уроженец Узбекистана Каримов, передает НСН.
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