Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве

«Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», - отметила она.

По информации источников агентства, подозреваемый в убийстве - Шохрубек Каримов.

Ранее на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне погибшая звонила в полицию и сообщала, что её кто-то преследует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

