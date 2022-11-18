Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции установили подозреваемого в резонансном убийстве девушки на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

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«Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», - отметила она.

По информации источников агентства, подозреваемый в убийстве - Шохрубек Каримов.

Ранее на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки с колото-резаными ранениями, возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что накануне погибшая звонила в полицию и сообщала, что её кто-то преследует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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