Он уменьшил показатель на 0,2%, до 1,3%. Такой же рост ожидается и по итогам 2026 года. Раньше он находился на уровне 1,5%.

По данным ЕБРР, в первой половине 2025 года экономический рост в стране замедлился до 1,2% в годовом выражении. Причиной этому, как считают аналитики, стали слабый внутренний спрос и снижение доходов от экспорта нефти.

По словам экспертов, прогноз относительно ВВП РФ видится экспертам излишне пессимистичным. Фактические показатели российского экономического роста зачастую превосходят ожидания международных институтов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России катится к чертям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

