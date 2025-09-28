ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года, сообщают «Известия».
Он уменьшил показатель на 0,2%, до 1,3%. Такой же рост ожидается и по итогам 2026 года. Раньше он находился на уровне 1,5%.
По данным ЕБРР, в первой половине 2025 года экономический рост в стране замедлился до 1,2% в годовом выражении. Причиной этому, как считают аналитики, стали слабый внутренний спрос и снижение доходов от экспорта нефти.
По словам экспертов, прогноз относительно ВВП РФ видится экспертам излишне пессимистичным. Фактические показатели российского экономического роста зачастую превосходят ожидания международных институтов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экономика России катится к чертям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России
- Часть россиян лишится водительских прав
- Лавров осадил журналиста за просьбу говорить по-английски
- СМИ: НАТО хочет усилить присутствие в Балтийском регионе из-за БПЛА в Дании
- Маск заявил, что Эпштейн звал его на свой остров для растления детей
- Молодежь может стать жертвой очередного опасного тренда
- Перелет на Новый год на Алтай обойдется в 3 раза дороже, чем обычно
- Зеленский пообещал блэкаут Москве
- Лидера Рабочей партии Великобритании задержали за визит в Россию
- Минобороны изменит список болезней, запрещающих заключать контракт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru