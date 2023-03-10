В Москве толкнувшего подростка под поезд метро обвинили в покушении на убийство
Толкнувшего подростка под поезд метро на Кольцевой линии мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
«В ближайшее время суд с участием прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об избрании в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 61-летнему мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Накануне на станции «Киевская» обвиняемый столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом, напоминает телеканал «360». Мужчину задержали и передали правоохранителям. Ранее он неоднократно обращался к психиатрам, отмечает «Свободная пресса». Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
- В Москве толкнувшего подростка под поезд метро мужчину обвинили в покушении на убийство
- СМИ: Украина получила первую систему Patriot
- Захарова отреагировала на отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар»
- В США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией
- СМИ: Илон Маск планирует построить собственный город
- Экс-посол США Макфол: Время работает не в пользу Украины
- Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит по покупкам без PIN-кода
- В ЛНР сообщили, что Киев наращивает группировку войск под Артемовском
- Рогов предупредил, что наступление в Запорожье может стать фатальным для Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru