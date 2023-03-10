В Москве толкнувшего подростка под поезд метро обвинили в покушении на убийство

Толкнувшего подростка под поезд метро на Кольцевой линии мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Мужчина, толкнувший ребенка под поезд метро, признал свою вину

«В ближайшее время суд с участием прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об избрании в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 61-летнему мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне на станции «Киевская» обвиняемый столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом, напоминает телеканал «360». Мужчину задержали и передали правоохранителям. Ранее он неоднократно обращался к психиатрам, отмечает «Свободная пресса». Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеМосковское МетроМосква
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