В Москве толкнувшего подростка под поезд метро обвинили в покушении на убийство

«В ближайшее время суд с участием прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об избрании в отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 61-летнему мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Накануне на станции «Киевская» обвиняемый столкнул подростка на рельсы перед приближающимся поездом, напоминает телеканал «360». Мужчину задержали и передали правоохранителям. Ранее он неоднократно обращался к психиатрам, отмечает «Свободная пресса». Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

