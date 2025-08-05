После ДТП с автобусом под Тулой госпитализировали 35 пострадавших

«В ДТП с автобусом... пострадали 39 человек, в их числе 5 детей», - указал представитель Минздрава.

По данным ведомства, в больницы доставили 35 пострадавших. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, другие, в том числе трое детей, остаются в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на трассе М-4 «Дон» под Тулой автобус «Луганск - Москва» наехал на опору пункта взимания платы. В транспортном средстве находились 48 пассажиров, напоминает 360.ru. Региональное управление МВД сообщало о более 30 пострадавших.

