После ДТП с автобусом под Тулой госпитализировали 35 пострадавших
Почти 40 человек пострадали после аварии с пассажирским автобусом в Тульской области. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«В ДТП с автобусом... пострадали 39 человек, в их числе 5 детей», - указал представитель Минздрава.
По данным ведомства, в больницы доставили 35 пострадавших. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, другие, в том числе трое детей, остаются в состоянии средней степени тяжести.
Ранее на трассе М-4 «Дон» под Тулой автобус «Луганск - Москва» наехал на опору пункта взимания платы. В транспортном средстве находились 48 пассажиров, напоминает 360.ru. Региональное управление МВД сообщало о более 30 пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru