Автобус с 25 пассажирами упал в реку в Краснодарском крае
В селе Дефановка Краснодарского края автобус с 25 пассажирами упал в реку Дефань. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.
В сообщении штаба отмечается, что сотрудники службы «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место происшествия, провели поисково-спасательные работы и эвакуировали всех пострадавших.
Ранее сообщалось, что из-за сильных осадков уровень реки Дефань значительно поднялся и подтопил придомовые участки в трёх населённых пунктах — посёлке Новомихайловском и селах Молдавановка и Дефановка.
Пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщила, что на территории региона ожидается продолжение неблагоприятной погоды — сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквальным ветром, которые могут вызвать дальнейший рост уровня воды, вплоть до опасных значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru