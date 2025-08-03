Автобус с 25 пассажирами упал в реку в Краснодарском крае

В сообщении штаба отмечается, что сотрудники службы «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место происшествия, провели поисково-спасательные работы и эвакуировали всех пострадавших.

Ранее сообщалось, что из-за сильных осадков уровень реки Дефань значительно поднялся и подтопил придомовые участки в трёх населённых пунктах — посёлке Новомихайловском и селах Молдавановка и Дефановка.

Пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщила, что на территории региона ожидается продолжение неблагоприятной погоды — сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквальным ветром, которые могут вызвать дальнейший рост уровня воды, вплоть до опасных значений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».