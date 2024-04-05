Росгвардия: При задержании напавшего на Чибиса применили оружие

Охранявший общественный порядок на встрече главы Мурманской области Андрея Чибиса с гражданами офицер Росгвардии применил табельное оружие, сообщает пресс-служба мурманского управления Росгвардии.

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Это произошло после того, как на губернатора было совершено нападение. Злоумышленник был ранен, а затем задержан.

Напавшего передали сотрудникам органов внутренних дел.

Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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