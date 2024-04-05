Росгвардия: При задержании напавшего на Чибиса применили оружие

Это произошло после того, как на губернатора было совершено нападение. Злоумышленник был ранен, а затем задержан.

Напавшего передали сотрудникам органов внутренних дел.

Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

