Росгвардия: При задержании напавшего на Чибиса применили оружие
5 апреля 202402:02
Охранявший общественный порядок на встрече главы Мурманской области Андрея Чибиса с гражданами офицер Росгвардии применил табельное оружие, сообщает пресс-служба мурманского управления Росгвардии.
Это произошло после того, как на губернатора было совершено нападение. Злоумышленник был ранен, а затем задержан.
Напавшего передали сотрудникам органов внутренних дел.
Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru