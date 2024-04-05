Слуцкий о нападении на Чибиса: Это вероломный акт против всех жителей РФ

Он указал, что преступник напал на безоружного человека. По словам парламентария, какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.

Слуцкий считает, что подобными методами террора действуют украинские неонацисты.

Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

