Слуцкий о нападении на Чибиса: Это вероломный акт против всех жителей РФ

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса — вероломный акт против всех россиян, сообщил в Telegram лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Росгвардия: При задержании напавшего на Чибиса применили оружие

Он указал, что преступник напал на безоружного человека. По словам парламентария, какими бы ни были мотивы нападавшего, агрессия в сторону представителей власти — это покушение на основу государственного строя, создающее пропасть между властью и обществом.

Слуцкий считает, что подобными методами террора действуют украинские неонацисты.

Чибис получил ранение в живот. Его доставили в отделение хирургии в Кировске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГубернаторыНападениеЛеонид Слуцкий

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