Обломки беспилотника обнаружили под Саратовом

Обломки БПЛА нашли в поле в Балаковском районе Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Грачев.

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По его словам, в результате падения дрона никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было. На месте происшествия сейчас работают специалисты, правоохранители изучают обломки беспилотника.

По данным Telegram-канала Shot, обломки заметил водитель комбайна, когда собирал урожай.

Ранее силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:Саратовская ОбластьБеспилотники

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