Обломки беспилотника обнаружили под Саратовом
16 октября 202309:51
Обломки БПЛА нашли в поле в Балаковском районе Саратовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Грачев.
По его словам, в результате падения дрона никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было. На месте происшествия сейчас работают специалисты, правоохранители изучают обломки беспилотника.
По данным Telegram-канала Shot, обломки заметил водитель комбайна, когда собирал урожай.
Ранее силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru