Мэр Курска: При падении украинской ракеты повреждены автомобили

В Курске в результате падения на жилой дом сбитой ракеты Вооруженных сил Украины повреждены автомобили, сообщил в Telegram мэр Игорь Куцак.

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По его словам, жильцам пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что Украина падет после решающих боев в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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