Мэр Курска: При падении украинской ракеты повреждены автомобили
11 августа 202401:02
В Курске в результате падения на жилой дом сбитой ракеты Вооруженных сил Украины повреждены автомобили, сообщил в Telegram мэр Игорь Куцак.
По его словам, жильцам пострадавшего дома и автовладельцам будет оказана помощь.
Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что Украина падет после решающих боев в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru