Мэр Горловки заявил о большом числе пострадавших при обстреле ВСУ

В результате обстрела Горловки украинскими войсками есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

В Донецке заявили об уничтожении западной техники ВСУ до прибытия на фронт

По его словам, ВСУ били по центру города. Украинская армия выпустила семь ракет из системы «Град».

«Много раненых мирных граждан», - написал Приходько.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 11 мая сообщил о начале контрнаступления ВСУ. По его данным, Киев в ближайшие дни будет наращивать усилия на южном направлении, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ОбстрелВСУДНРУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры