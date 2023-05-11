Мэр Горловки заявил о большом числе пострадавших при обстреле ВСУ
11 мая 202321:23
В результате обстрела Горловки украинскими войсками есть пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
По его словам, ВСУ били по центру города. Украинская армия выпустила семь ракет из системы «Град».
«Много раненых мирных граждан», - написал Приходько.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 11 мая сообщил о начале контрнаступления ВСУ. По его данным, Киев в ближайшие дни будет наращивать усилия на южном направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru