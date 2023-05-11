В Донецке заявили об уничтожении западной техники ВСУ до прибытия на фронт

Он рассказал, что летчики Воздушно-космических сил поражают укрепрайоны ВСУ и скопления техники на складах хранения и транспортных узлах.

«Большая часть этой техники не доезжает до фронта», - констатировал он.

Гагин отметил, что украинская армия получила большое количество западной техники. Однако значительная часть вооружений все еще находится на перевалочных пунктах в Польше и Румынии, уточнил советник врио главы ДНР.

США 9 мая объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. В него вошли средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и другие вооружения на общую сумму $1,2 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

