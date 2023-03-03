Мэр Енакиево заявил, что пилоты упавшего в ДНР самолёта выжили
3 марта 202317:31
Мэр города Енакиево в Донецкой народной республике Роман Хроменков заявил, что пилоты упавшего самолёта успели катапультироваться, сообщает ТАСС.
По его словам, лётчики живы.
«Пилоты живы, они катапультировались», - сказал он.
Ранее Хроменков заявил о сбитом над Енакиево самолёте, однако тип и принадлежность воздушного судна не уточнил, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru