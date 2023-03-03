Самолёт был сбит над Енакиево в ДНР

Мэр Енакиево в Донецкой народной республике Роман Храменков в своём Telegram-канале заявил, что над городом был сбит самолёт.

В ВВС Украины сообщили, что войска с 1991 года не получали новых самолетов

Он призвал граждан покинуть улицы населённого пункта.

«Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», - написал он.

Тип воздушного судна и принадлежность не уточняются.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская авиация сбила в небе над ДНР украинские самолёты Су-24 и МиГ-29, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны Армении
ТЕГИ:ДНРКрушение СамолетаСамолёт
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