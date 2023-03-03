Самолёт был сбит над Енакиево в ДНР

Столичным промышленным предприятиям за год одобрили льготные инвесткредиты более чем на 13 млрд рублей Проекту «Московское долголетие» исполнилось пять лет В Москве прошла церемония прощания с политологом Глебом Павловским На Большой кольцевой линии московского метро протестировали работу мобильного интернета