Самолёт был сбит над Енакиево в ДНР
3 марта 202315:11
Мэр Енакиево в Донецкой народной республике Роман Храменков в своём Telegram-канале заявил, что над городом был сбит самолёт.
Он призвал граждан покинуть улицы населённого пункта.
«Уйти всем с улиц. Ситуацию проясняем», - написал он.
Тип воздушного судна и принадлежность не уточняются.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская авиация сбила в небе над ДНР украинские самолёты Су-24 и МиГ-29, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Самолёт был сбит над Енакиево в ДНР
- Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» требуется ещё 20 тысяч солдат для взятия Бахмута
- Минспорт отказал «Спартаку» в содействии по получению гражданства РФ Промесом
- В МИД России рассказали о планах Киева захватить Крым
- Lada Vesta вернулась на конвейер
- СМИ: В Польше из-за санкций против РФ на 50% подорожала туалетная бумага
- Весенняя посевная стартовала в России
- В Молдавии опровергли подготовку атаки на Приднестровье
- Райффайзенбанк приостановил открытие счетов юрлицам
- Тарпищев намекнул, кто мог заказать его убийство в 1996 году
2 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru