Российские лётчики сбили украинский Су-24 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что воздушный бой произошёл в районе города Красноармейск Донецкой народной республики.
В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 394 украинских самолёта, а также 212 вертолётов и 3313 беспилотников.
Ранее мэр Енакиево в ДНР Роман Храменков заявил, что над городом был сбит неизвестный самолёт, сообщает RT.
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