Российские лётчики сбили украинский Су-24 в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила самолёт Су-24 воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские лётчики в воздушном бою в районе Изюма сбили украинский Су-27

В сообщении говорится, что воздушный бой произошёл в районе города Красноармейск Донецкой народной республики.

В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 394 украинских самолёта, а также 212 вертолётов и 3313 беспилотников.

Ранее мэр Енакиево в ДНР Роман Храменков заявил, что над городом был сбит неизвестный самолёт, сообщает RT.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВСУВКС РФСу-24
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры