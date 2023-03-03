Российские лётчики сбили украинский Су-24 в ДНР

В сообщении говорится, что воздушный бой произошёл в районе города Красноармейск Донецкой народной республики.

В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 394 украинских самолёта, а также 212 вертолётов и 3313 беспилотников.

Ранее мэр Енакиево в ДНР Роман Храменков заявил, что над городом был сбит неизвестный самолёт, сообщает RT.



