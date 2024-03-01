Мэр Дзержинска: Жертв и разрушений после уничтожения БПЛА над городом нет

Жертв и разрушений в результате уничтожения трех украинских беспилотников в Дзержинске Нижегородской области нет. Об этом заявил глава города Иван Носков.

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Ранее Минобороны сообщило, что над регионом были перехвачены три дрона самолетного типа, напоминает телеканал «360».

«Сегодня ночью средствами радиоэлектронной борьбы была подавлена атака трех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территорию промзоны Дзержинска», — написал Носков в Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Промышленные объекты в городе работают в штатном режиме.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиНижегородская Область

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