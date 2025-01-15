Песков: Россия прорабатывает ответ на американские санкции
Москва прорабатывает ответ на американские санкции в отношении нефтяного сектора России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона тщательно анализирует ситуацию.
«Речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия... и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны... и наших компаний», — указал представитель Кремля.
Ранее США ввели новые санкции против России, которые затронули энергетический сектор. Ограничения касаются более 200 физических и юридических лиц и свыше 180 судов, участвующих в транспортировке энергоресурсов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автограф Виктора Цоя выставили на аукцион
- Красносельский заявил, что Россия поставит Приднестровью гуманитарный газ
- Песков: Россия прорабатывает ответ на американские санкции
- Губернатор Гладков уволил министра труда и соцзащиты населения региона
- Минобороны: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Украинка
- Суд заочно арестовал блогера Косенко, бросившего ребенка в снег
- В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru