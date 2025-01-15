Песков: Россия прорабатывает ответ на американские санкции

Москва прорабатывает ответ на американские санкции в отношении нефтяного сектора России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона тщательно анализирует ситуацию.

«Речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия... и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны... и наших компаний», — указал представитель Кремля.

Ранее США ввели новые санкции против России, которые затронули энергетический сектор. Ограничения касаются более 200 физических и юридических лиц и свыше 180 судов, участвующих в транспортировке энергоресурсов.

