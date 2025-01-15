Автограф Виктора Цоя выставили на аукцион за 1,5 миллиона рублей

Автограф Цоя сделан на рукописи песни «Прохожий». Песня позже вошла в альбом «Группа крови», вышедшем в 1988 году. На листке имеется виза Нины Барановской о допуске песни к исполнению в клубах.

Стартовая цена лота - 1,5 миллиона рублей. Аукцион состоится 23 января.

Ранее картина русского художника Ивана Айвазовского «Лунная ночь» 1878 года ушла с молотка за 92 миллиона рублей, напоминает RT.

