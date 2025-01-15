Красносельский заявил, что Россия поставит Приднестровью гуманитарный газ

Россия поставит в Приднестровье «гуманитарный газ». Об этом заявил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

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По словам политика, топливо будет подано в объеме, «необходимом для населения Приднестровья», для теплоэнергетики и промышленных предприятий региона.

«Только в этом сегменте», — уточнил Красносельский.

С начала года компания «Газпром» прекратила поставки газа в Молдавию, не исполнявшую свои платежные обязательства, энергокризис возник в Приднестровье. Власти ПМР отмечали, что 122 населенных пункта остались без газа.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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