Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ

Как отметили в ведомстве, в течение ночи была пресечена попытка Киева совершить террористические атаки по объектам на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — указали в министерстве.

Днем ранее два украинских дрона сбили над Белгородской областью, напоминает телеканал «360». Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил о еще одном уничтоженном в области БПЛА, который был сбит в Корочанском районе, отмечает РЕН ТВ.

