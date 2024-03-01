Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ
Четыре украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Нижегородской областями. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в течение ночи была пресечена попытка Киева совершить террористические атаки по объектам на российской территории.
«Дежурными средствами ПВО ... аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области», — указали в министерстве.
Днем ранее два украинских дрона сбили над Белгородской областью, напоминает телеканал «360». Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил о еще одном уничтоженном в области БПЛА, который был сбит в Корочанском районе, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru