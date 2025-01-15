Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
Российского гонщика-штурмана Михаила Афонькина оштрафовали за дебош в аэропорту Перми. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что утром 13 января 40-летний гонщик нецензурно выражался в адрес представителей авиагавани из-за задержки его рейса на фоне снегопада в Санкт-Петербурге. С Афонькиным разбиралась транспортная полиция.
В отношении гонщика, который нарушал общественный порядок, составили протокол о мелком хулиганстве.
«В качестве наказания вынесен штраф, который мужчина уже оплатил», — отметили в пермском линейном отделе МВД на транспорте.
Размер штрафа спортсмену составил 500 рублей.
Ранее актера Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете.
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