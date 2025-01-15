Суд заочно арестовал блогера Косенко, бросившего ребенка в снег
Столичный Басманный суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросавшего своего двухмесячного сына в сугроб, по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Об этом сообщает РИА Новости.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Косенко Сергея Сергеевича... на срок 2 месяца 00 суток с момента его экстрадиции... либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — подчеркнули в учреждении.
По данным следствия, блогер подбросил младенца «от себя и вверх», допустив его падение с высоты, при этом снежный покров смягчил падение. Отмечается, что Косенко снял эти действия на видео и опубликовал в соцсети.
Ранее Пресненский суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову (признана в России иноагентом) за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru