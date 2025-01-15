В России в декабре на 17% подорожали летние шины
В России в декабре на 17% подорожали летние шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
Зимние шины в период с ноября по декабрь подорожали на 9,2%. Изменение цен связывают с курсом рубля к доллару, евро и юаню.
Так, средняя цена летней шины составила в декабре 10,5 тысячи рублей. А средняя цена зимних шин в декабре 2024 года составила 9,5 тысячи рублей.
Продажи зимней резины в России в конце 2024 года снизились на 2–7%, пишет РБК со ссылкой на представителей рынка. Эксперты отмечают, что это связано с ростом стоимости. Средняя стоимость зимней шипованной шины в октябре составила 7674 рублей за единицу, что на 16% больше, чем в прошлом году. Также отмечается, что автомобилисты экономят и стараются менять резину не в самый пик сезона.
Отечественная резина сегодня занимает 45-53% на рынке, все остальное – это Китай и Корея, сказал вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко «Радиоточке НСН».
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