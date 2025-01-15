В России в декабре на 17% подорожали летние шины, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Зимние шины в период с ноября по декабрь подорожали на 9,2%. Изменение цен связывают с курсом рубля к доллару, евро и юаню.

Так, средняя цена летней шины составила в декабре 10,5 тысячи рублей. А средняя цена зимних шин в декабре 2024 года составила 9,5 тысячи рублей.