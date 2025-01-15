Минобороны: Вооруженные силы России освободили населенный пункт Украинка

Российская армия освободила населенный пункт Украинка (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Ранее город Дзержинск (Торецк) в ДНР перешел под контроль российских сил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияРоссийская АрмияВооруженные Силы РФ

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