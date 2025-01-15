IT-специалисты смогут получить отсрочку от призыва с 21 января по 5 февраля

В Минцифры заявили, что работодатель сможет увидеть заявки на отсрочку в личном кабинете и подтвердить их, если данные о работнике верны. Внести сотрудника в список на отсрочку может и организация.

Кроме того, с 21 января до 9 февраля (для Крайнего Севера — до 11 марта) организации должны будут проверить данные работников, подтвердить их и отправить через «Госуслуги» в Минцифры. От одной компании по мере формирования может быть отправлено несколько списков. Минцифры передаст данные в Минобороны до 28 февраля (до 31 марта для Крайнего Севера). Решения об отсрочке будет принимать призывная комиссия с 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера — с 1 мая до 15 июля).

Отсрочку могут получить специалисты с российским гражданством в возрасте 18-30 лет, иметь профильное высшее образование, работать по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев (требование по стажу не распространяется на тех, кто устроился на работу в течение года после окончания высшего учебного заведения). Компания должна быть аккредитована до 9 февраля (для Крайнего Севера — до 11 марта).

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выпускникам высших учебных заведений, которые затем идут работать на предприятия ОПК, следует предоставлять отсрочку от службы в армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

