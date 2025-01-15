Губернатор Гладков уволил министра труда и соцзащиты населения региона
15 января 202512:51
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале об увольнении с поста министра труда и соцзащиты населения региона Елены Батановой.
Он отметил, что уже подписал заявление чиновницы. По словам Гладкова, увольнение связано с переходом Батановой на другую работу. На какую именно глава области не уточнил.
Ранее Гладков уволил главу района в Белгородской области из-за нарушения закона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru