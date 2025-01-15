В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»

Накануне британская The Sun написала со ссылкой на источник, что церемония на грани отмены впервые за свою 96-летнюю историю. Якобы создана специальная комиссия во главе с Томом Хэнксом, которая примет окончательное решение в зависимости от развития событий, связанных с пожарами.

The Hollywood Reporter отмечает, что единственным органом, который может отменить церемонию является совет управляющих, и его последнем решением был перенос объявления номинантов на «Оскар», не более того. Кроме того, отказ от проведения церемонии награждения необходимо согласовать с многолетним партнером Академии - вещательной корпорацией ABC, в руководстве которой не согласятся на отмену столь грандиозного шоу.

Ранее объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

