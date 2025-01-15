В Американской академии киноискусств опровергли сообщения об отмене «Оскара»
В Американской академии киноискусств опровергли сообщения СМИ о том, торжественную церемонию вручения наград кинопремии «Оскар» в 2025 году могут впервые в истории отменить из-за лесных пожаров в Калифорнии, сообщает The Hollywood Reporter.
Накануне британская The Sun написала со ссылкой на источник, что церемония на грани отмены впервые за свою 96-летнюю историю. Якобы создана специальная комиссия во главе с Томом Хэнксом, которая примет окончательное решение в зависимости от развития событий, связанных с пожарами.
The Hollywood Reporter отмечает, что единственным органом, который может отменить церемонию является совет управляющих, и его последнем решением был перенос объявления номинантов на «Оскар», не более того. Кроме того, отказ от проведения церемонии награждения необходимо согласовать с многолетним партнером Академии - вещательной корпорацией ABC, в руководстве которой не согласятся на отмену столь грандиозного шоу.
Ранее объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Калифорнии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту
- В Петербурге запретили публиковать фото и видео работы ПВО
- Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
- Генсек НАТО призвал альянс переключить мышление на военное время
- Глава Энергодара Сеновоз покинул свой пост
- АТОР: Турпоток из России на Маврикий в 2024 году вырос почти вдвое
- Мэр Львова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
- Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко
- Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт
- Россиян призвали не ждать в 2025-2027 годах рекордной жары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru