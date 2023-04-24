Мэр Донецка: ВСУ заминировали пригород противотанковыми минами

Украинские силовики заминировали поселок в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Поселок шахты «Октябрьский рудник» ... подвергся дистанционному минированию взрывоопасными предметами», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Кулемзина, на нескольких улицах обнаружили, предположительно, противотанковые мины. Градоначальник призвал местных жителей быть осторожными и проинформировать детей об опасности.

Накануне стало известно, что ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по Петровскому району Донецка, напоминает телеканал «360». Всего за сутки было зафиксировано 40 обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны Украины, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВСУДонецк

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