СМИ: Трамп может снять антироссийские санкции для достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп может отменить санкции в отношении России ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным агентства, Вашингтон использует возможность смягчения ограничений «в качестве разменной монеты в переговорах с Россией» о прекращении конфликта на Украине. Отмечается, что Трамп также видит экономическую возможность и коммерческие интересы в перезагрузке российско-американских отношений.

При этом Bloomberg указывает, что для отмены наиболее жестких ограничений понадобится одобрение Конгресса. Для снятия международных санкций Вашингтону потребуется убедить Европу отказаться от введенных мер.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций в отношении России еще на год, напоминает РЕН ТВ.

