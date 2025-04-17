СМИ: Кандидат в депутаты Ульяновской области найден мертвым в Москве
17 апреля 202509:27
Тело 37-летнего кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева нашли под окнами жилого дома в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что мужчина снимал квартиру на Проспекте Вернадского.
По данным Telegram-канала, при обыске в его квартире были найдены лекарства для снятия тревожности.
В 2019 году Николаев хотел избраться депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, однако у него не получилось это сделать, так как он не набрал необходимое количество голосов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru