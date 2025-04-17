СМИ: Кандидат в депутаты Ульяновской области найден мертвым в Москве

По данным Telegram-канала, при обыске в его квартире были найдены лекарства для снятия тревожности.

В 2019 году Николаев хотел избраться депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, однако у него не получилось это сделать, так как он не набрал необходимое количество голосов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



