СМИ: Кандидат в депутаты Ульяновской области найден мертвым в Москве

Тело 37-летнего кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева нашли под окнами жилого дома в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что мужчина снимал квартиру на Проспекте Вернадского.

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По данным Telegram-канала, при обыске в его квартире были найдены лекарства для снятия тревожности.

В 2019 году Николаев хотел избраться депутатом городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, однако у него не получилось это сделать, так как он не набрал необходимое количество голосов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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