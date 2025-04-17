В Пуэрто-Рико 1,4 млн человек остались без электричества
Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без энергоснабжения из-за сбоя у крупнейшего местного дистрибьютора электроэнергии Luma Energy. Об этом пишет газета USA Today.
«Компания заявила, что "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову"... все 1,4 миллиона клиентов на острове остались без электричества», - отмечается в материале.
Luma Energy ожидает, что на восстановление энергоснабжения 90% клиентов потребуется от 48 до 72 часов.
По данным переписи населения 2020 года, в Пуэрто-Рико проживают 3,3 млн человек.
Ранее в Грузии зафиксировали массовое отключение электричества после крупной аварии, ЧП затронуло тысячи абонентов, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru