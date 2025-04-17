Фронтмен Coldplay на концерте в Сеуле исполнил песню для фаната из России

Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню для фаната из России во время концерта в Сеуле. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Британский музыкант обратил внимание на молодого человека с ярко-розовыми волосами и спросил, откуда тот приехал.

«Добро пожаловать, мой прекрасный брат», - заявил Мартин, узнав, что его поклонник из России.

Молодого человека поддержали другие зрители-россияне.

Лидер Coldplay пропел, что готов выступить в России, «если мистер [президент России Владимир] Путин скажет "да"».

Ранее во время концерта Coldplay в Афинах на сцену попытался прорваться зритель с флагом Израиля, он начал карабкаться к краю и упал, пишет 360.ru.

