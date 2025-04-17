Фронтмен Coldplay на концерте в Сеуле исполнил песню для фаната из России
Фронтмен группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню для фаната из России во время концерта в Сеуле. Видео с мероприятия публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Британский музыкант обратил внимание на молодого человека с ярко-розовыми волосами и спросил, откуда тот приехал.
«Добро пожаловать, мой прекрасный брат», - заявил Мартин, узнав, что его поклонник из России.
Молодого человека поддержали другие зрители-россияне.
Лидер Coldplay пропел, что готов выступить в России, «если мистер [президент России Владимир] Путин скажет "да"».
Ранее во время концерта Coldplay в Афинах на сцену попытался прорваться зритель с флагом Израиля, он начал карабкаться к краю и упал, пишет 360.ru.
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