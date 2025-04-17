Летний корпоратив в загородном доме в России оценили в 62 тысяч рублей

Средняя стоимость летнего корпоратива в загородном доме в России, включая шоу-программу, аренду реквизита и оборудования, оформления площадки и организацию события, составила 62 532 рубля. Об этом свидетельствуют данные сервисов Авито Путешествия и Авито Услуги.

Дороже всего такой праздник обойдется в Подмосковье — здесь организовать мероприятие можно за 114 751 рубль. Наиболее бюджетных вариант — Карелия (55 533 рубля). Исследование проводилось в семи российских регионах — Московской, Ленинградской, Калининградской и Нижегородской областях, а также Карелии, Татарстане и Краснодарском крае.

В среднем по России стоимость аренды загородного дома площадью свыше 200 квадратных метров с разрешением проводить вечеринки составила 22 134 рубля за сутки. Дороже всего эта услуга обойдется в Подмосковье (32 590 рублей) и Ленинградской области (26 326 рублей), самая доступная аренда — в Карелии (20 918 рублей) и Татарстане (18 489 рублей).

Услуги ведущего, танцора и аниматора, аренда реквизита и развлекательная программа в среднем по России стоят 40 398 рублей. Самые дорогие цены в Подмосковье — выше 82 тысяч рублей, дешевле всего устроить праздник в Ленинградской области — чуть более 33 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом спрос на световые шоу увеличился в 6,8 раза, на архитектурный свет — в 6,3 раза, на оформление кенди-бара — в 3 раза, услуги флориста и оформление объемными буквами и цифрами — в 2,6 раза. Сильнее всего предложение выросло в организации архитектурного света (в 2,1 раза).

