В Уфе загорелся цех по производству лодок

Цех по производству лодок из ПВХ загорелся в Уфе. Об этом сообщает МЧС.

«Предварительно, площадь пожара - 400 квадратов. Информации о пострадавших не поступало», - указали в ведомстве.

К ликвидации ЧП привлекли около 40 специалистов и десять единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в здании. Из цеха вынесли свыше 10 баллонов.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 800 «квадратов».

Ранее в Москве загорелась трансформаторная подстанция, площадь пожара составила около 20 квадратных метров, напоминает РЕН ТВ.

