В Уфе загорелся цех по производству лодок
Цех по производству лодок из ПВХ загорелся в Уфе. Об этом сообщает МЧС.
«Предварительно, площадь пожара - 400 квадратов. Информации о пострадавших не поступало», - указали в ведомстве.
К ликвидации ЧП привлекли около 40 специалистов и десять единиц техники.
Позже в МЧС сообщили, что пожарные предотвратили взрыв кислородных баллонов в здании. Из цеха вынесли свыше 10 баллонов.
Огнеборцы локализовали пожар на площади 800 «квадратов».
Ранее в Москве загорелась трансформаторная подстанция, площадь пожара составила около 20 квадратных метров, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru