В МВД предупредили о возможности взлома «Госуслуг» через демонстрацию экрана

Мошенники похищают данные россиян и взламывают аккаунты на портале госуслуг через функцию демонстрации экрана телефона. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленник звонит потенциальной жертве в мессенджере, представляясь правоохранителем или представителем государственных органов, и требует пройти регистрацию на каком-либо ресурсе. Чтобы «ускорить процесс», он предлагает помощь через демонстрацию экрана. Мошенник видит персональные данные человека, подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» и может считать код подтверждения. Завершив разговор с жертвой, злоумышленники взламывают страницу человека на ресурсе и ограничивают доступ реального владельца к ней.

В МВД предупредили, что использовать функцию демонстрации экрана во время общения в мессенджерах опасно, так мошенники могут без труда похитить персональные данные.

Ранее глава департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Дмитрий Ермаков заявил, что злоумышленники стали все чаще использовать схему с ложным взломом личного кабинета граждан в госсервисах, пишет 360.ru.

