В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
Режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения объявлен в Колумбии в связи с вспышкой желтой лихорадки. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Гильермо Альфонсо Харамильо в эфире канала Senal Colombia.
«Правительство во главе с президентом Густаво Петро объявляет... чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», - подчеркнул Харамильо.
По словам министра, в республике зафиксировали 74 случая заражения, 34 из которых с летальным исходом.
Между тем эксперты предупредили, что таяние льдов в Арктике может спровоцировать новую пандемию на фоне распространения «зомби-вирусов», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru